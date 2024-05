La mossa di BBVA su Sabadell premia le banche. Vola MPS

BBVA

(Teleborsa) - Buono l'andamento oggi del settore bancario europeo il cui indice di riferimento DJ Stoxx segna un rialzo dello 0,6%.A fare da assist ai titoli del comparto, oltre alle prospettive di tassi di interesse ancora elevati per un periodo di tempo prolungato, contribuisce anche il BBVA ha presentato al Banco Sabadell un'offerta che valorizza l'istituto catalano 11,5 miliardi. L’operazione creerebbe il secondo gruppo bancario europeo per capitalizzazione e vedrebbe lo scambio di una nuova azioneogni 4,83 titoli, con un premio di circa il 30% rispetto al prezzo di chiusura del 29 aprile.A Milano, tra i player del settore, si mette in evidenza il balzo diche vola del 3,91%. Più contenuti i rialzi di+0,58%,+0,6% e+0,8%. Frazionale guadagno per+0,4%.