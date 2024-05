BBVA lancia offerta ostile da 11,5 miliardi su Sabadell

BBVA

Banco Sabadell

(Teleborsa) -non molla la presa e lancia un' OPA ostile sulche valuta l'istituto di credito 11,5 miliardi di euro. Dopo il precedente rifiuto della banca catalana, l'istituto guidato da Carlos Torres ha deciso di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria per l'intera Sabadell offrendo gli stessi termini della proposta presentata il 30 aprile.Il corrispettivo offerto agli azionisti di Sabadell è di un'azione di nuova emissione per 4,83 azioni Sabadell che corrispondono in contanti a 2,12 euro per azione.L'offerta è subordinata al raggiungimento di un'accettazione da parte degli azionisti superiore al 50%.Il CdA di Sabadell aveva bocciato la prima proposta affermando che "sottostimava significativamente" la banca e le sue prospettive di crescita come ente indipendente"Stiamo presentando agli azionisti di Banco Sabadell un'in uno dei nostri mercati più importanti", ha dichiarato. "Insieme avremo un maggiore impatto positivo nei territori in cui operiamo, con una capacità di prestito aggiuntiva di 5 miliardi di euro all'anno in Spagna".La reazione del mercato alla notizia non si è fatta attendere: nella prima mezz'ora di scambi, sulla piazza di Madrid,mentre le Sabadell volano di oltre 6 punti percentuali.