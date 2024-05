Outlook settore aereo globale, S&P: cieli sereni (per il momento)

(Teleborsa) - Le previsioni di base diipotizzano che la solida domanda di viaggi aerei, in presenza di vincoli persistenti sul fronte dell’offerta, continuerà a mantenere i prezzi dei biglietti elevati nel 2024. E' quanto emerge dal nuovo report di S&P Global RatingsIlrinviate per la pandemia e gli elevati investimenti in nuovi aeromobili, più efficienti da un punto di vista dei consumi - si legge ancora -onostante i possibili ritardi nelle consegne."Le prospettive di rating rimangono perlopiù stabili, ma prevalgono i rischi al ribasso: le pressioni macroeconomiche potrebbero pesare sulla spesa dei consumatori, in particolare se i livelli di disoccupazione dovessero aumentare inaspettatamente, e l’aumento delle tensioni geopolitiche potrebbe far salire i prezzi del carburante", sottolinea l'analista