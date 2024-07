Trasporto aereo, allarme per le centinaia di voli cancellati in Ue

(Teleborsa) -per le centinaia di: lo scorso fine settimana ne sonoin tutta Europa e più dia causa di una serie di fattori concomitanti, che stanno impattando un settore in forte crescita:ricorrenti,, carenza didopo i tagli effettuati durante la pandemia, la turbativa esercitata dalle, in particolare quella russo-ucraina.Secondo i dati resi noti da, il traffico è in aumento tra il 10% e il 20% rispetto al 2019, la crescita più alta mai registrata in termini di traffico aereo in Europa. Nel giugno 2024 ci sono stati in mediarispetto ai 32.010 del giugno 2023, ma ipassando da 3,6 milioni di minuti a 4,7 milioni di minuti. Le condizioni meteorologiche hanno svolto un ruolo importante in questo aumento.Quel che è accaduto a giugnoper il trasporto aereo, Nell'ultima settimana, ritardi e cancellazioni sono letteralmente schizzate. Sempre in base ai dati Eurocontrol, nella, gli aerei hanno accumulatodello stesso periodo dello scorso anno.a causa della forte crescita del traffico e della saturazione della rete combinata con condizioni meteorologiche avverse", ha dichiarato, Direttore Network Management di Eurocontrol, sollecitando gli operatori, le compagnie aeree, gli aeroporti ed il personale di terra a rafforzare la collaborazione per affrontare questo problema ed a concentrarsi sulla partenza in orario del primo volo del giorno per evitare ritardi a catena., dove luglio inizia con unodi 4 ore dei servizi del trasporto aereo, annunciato da alcune sigle sindacali negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate e Roma Fiumicino.