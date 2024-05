Scholz e Macron, cena "clandestina" a Parigi: i temi sul tavolo

(Teleborsa) -eri sera a Parigi tra il cancelliere tedescosul tavolo, la politica dell'Unione europea ma anche laLo riferisce Politico spiegando che l'incontro clandestino tra due massimi leader dell'UE, avviene pochi giorni prima della visita del presidente cinesemodalità decisamente privata: Scholz e sua moglie, Britta Ernst, sono in vacanza in Capitale francese, occasione per incontrarenel ristorante francese.Il 6 e 7 maggio, infatti, il presidente cinese Xi Jinping è atteso in visita di Stato in Francia in occasione dei 60 anni di relazioni diplomatiche Francia e Cina, sarà anche e soprattutto l'occasione per fare il punto sulle crisi internazionali: dal conflitto in Ucraina a quello nella striscia di Gaza. Si tratta del suo primo tour europeo del leader cinese dopo la pandemia di Covid-19.E su invito del presidente francese, al vertice parteciperà anche "la presidente della Commissione Ueha annunciato il portavoce della Commissionea tedesca, a capo della Commissione, è in corsa per una rielezione alle prossime consultazioni europee di giugno.