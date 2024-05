algoWatt, CdA rinvia decisione su deposito della proposta di concordato

algoWatt

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, ha aggiornato a una successiva riunione - da tenersi inderogabilmente entro martedì 7 maggio 2024 - la decisione relativa al, ai sensi del CCII.Tale rinvio si è reso necessario in ragione dell'opportunità di verificare la sussistenza di una, che ha manifestato interesse all'operazione, ancora non sostanziatasi in una offerta vincolante, si legge in una nota. Qualora tale circostanza non si verificasse, la società assumerà le decisioni conseguenti.algoWatt ricorda che, in data 15 marzo 2024, il Tribunale di Milano - nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Gruppo "con riserva" e previo parere favorevole dei Commissari Giudiziali - aveva concesso ad algoWatt S.p.A. e Italeaf S.p.A., su istanza delle stesse,(e, quindi, sino al 3 maggio 2024) per la presentazione, alternativamente, di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relativa documentazione.La società sottolinea, inoltre, che sononei confronti di algoWatt e Italeaf, depositate da Giovanni La Croce, founding partner dello Studio La Croce, esperto nominato dalla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata, archiviata in data 27 novembre 2023, e dalla Procura della Repubblica di Milano.