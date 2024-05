Cina, PMI Caixin servizi aprile diminuisce a 52,5 punti

(Teleborsa) - Si indebolisce il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti sceso a quota 52,5 punti ad2024 dai 52,7 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività e risulta uguale ai 52,5 punti attesi dagli analisti."Ildel mercato ha portato ad un continuo aumento dell'offerta - ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Sia l'attività commerciale che il totale dei nuovi ordini sono cresciuti per il 16° mese consecutivo, con questi ultimi in aumento al ritmo più rapido da maggio dello scorso anno, indicando una solida ripresa della domanda. La ripresa dell'economia globale ha portato ad un aumento del numero di turisti in entrata. Ciò ha contribuito a produrre una tendenza al rialzo nelle esportazioni di servizi, consentendo all'indicatore corrispondente di rimanere in territorio positivo per l'ottavo mese consecutivo e toccare il livello più alto dallo scorso giugno".