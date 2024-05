Amplifon sale in Borsa, analisti alzano target price

Amplifon

(Teleborsa) -per, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, con diversiche hanno aumentato il target price all'indomani della presentazione dei risultati per il primo trimestre 2024 ha portato il prezzo obiettivo aper azione (da 40 euro), confermando il rating Buy. "Abbiamo concluso la call con ancora più fiducia nella capacità di Amplifon di realizzare ottime performance operative quest'anno - si legge nella ricerca - Riteniamo che ilrimangamantenendo invariate le guidance, ma vediamo il potenziale per un aumento nel corso dell'anno".ha portato il prezzo obiettivo aper azione (da 33 euro), confermando la raccomandazione Hold, sottolineando che Amplifon ha riportato un buon set di risultati, con una solida performance organica e una marginalità superiore alle nostre attese. "Ci piacciono ile la, nonché la migliore visibilità sulle stime 2024-25 dopo i risultati del 1Q24", si legge nella ricerca.ha alzato ada 29,8 confermando la raccomandazione Hold, Banca Akros Akros ha alzato ada 35,5 confermando la raccomandazione Accumulate,ha alzato ada 36.Buona la performance di, che si attesta a 33,84 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,26 e successiva a 35,3. Supporto a 33,22.