Amplifon, buyback da oltre 11 milioni di euro

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra 19 e il 23 maggio 2025, complessivamente, pari allo 0,253% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 19,207 euro per azione, per un controvalore pari a 11.026.225,65 euro.Al 23 maggio, Amplifon ha in portafoglio 1.784.864 azioni proprie, pari allo 0,788% dell'attuale capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta vivace per la, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,60%.