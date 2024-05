Banco BPM, l'utile sale a 370 milioni (+40%)

Banco BPM

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2024 con unche sale a 765 milioni rispetto ai 610 milioni del primo trimestre 2023 con un incremento del 25%.del periodo si attesta a 370 milioni con una crescita del 40% rispetto al 31 marzo 2023.Le grandezze patrimoniali confermano i significativi risultati raggiunti: labancaria risulta pari a 129,1 miliardi in incremento del 2,4% rispetto a fine 2023 e del 3,4% su base annua; laraggiunge i 110,3 miliardi, in crescita di 4,1 miliardi rispetto al 31 marzo 2023 e di € 14,7 miliardi su base annua; gliperforming “core” (costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 96,5 miliardi (96,9 miliardi lordi) con un volume di nuove erogazioni per 4,9 miliardi.Per quanto riguarda la, al 31 marzo 2024 l’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti lordi si è ulteriormente ridotta al 3,3% dal 3,5% del 31 dicembre 2023. Il costo del credito annualizzato risulta in riduzione a 31 p.b. rispetto a 53p.b. di fine anno 2023, pur garantendo significativi livelli di copertura dei crediti deteriorati.Si conferma CET1 Ratio al 14,7%; MDA buffer a 567 p.b..