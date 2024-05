Heidelberg Materials, profitto operativo cala meno delle attese nel 1° trimestre

Heidelberg Materials

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'edilizia, ha comunicato che isono diminuiti dell'8% a 4.488 milioni di euro nel primo trimestre 2024 (anno precedente: 4.896) rispetto al forte trimestre dell'anno precedente. Il risultato delle operazioni correnti prima degli ammortamenti () è diminuito di 14 milioni di euro o del 2,6% a 542 milioni di euro (anno precedente: 557), battendo la previsione di 535 milioni in un consensus fornito dall'azienda. Grazie ad una rigorosa gestione dei costi e ai prezzi più bassi dell'energia, il margine RCOBD è aumentato al 12,1% (anno precedente: 11,4)."Nonostante i ricavi in calo rispetto al forte trimestre dell'anno precedente, abbiamo ulteriormente aumentato la nostra redditività. Ciò è dovuto soprattutto all'ottimo inizio d'anno in Nord America e alla rigorosa gestione dei costi - ha affermato Dominik von Achten, presidente del consiglio di amministrazione di Heidelberg Materials - Il buon inizio ci permette di guardare con fiducia al resto dell'anno. In questo contesto,".Heidelberg Materials continua a prevedere che la. In questo contesto, la società conferma le sue prospettive per l'anno finanziario 2024. Heidelberg Materials prevede un risultato delle operazioni correnti in un corridoio compreso tra 3,0 e 3,3 miliardi di euro. Il ROIC dovrebbe essere intorno al 10%.