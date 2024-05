NextGeo avvia roadshow e bookbuilding per quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) -, società italiana attiva a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico con focus sulle energie rinnovabili, hadi incontri con investitori istituzionali, family offices e investitori professionali italiani ed esteri per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il roadshow includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Londra e Parigi, dove NextGeo presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine ai più influenti operatori del mercato finanziario, si legge in una nota. Parallelamente agli incontri, NextGeo ha, segnando un momento cruciale nel percorso verso la quotazione.L'operazione di IPO avverrà attraverso unper. Le azioni saranno collocate ad un prezzo di 6,25 euro che corrisponde ad una capitalizzazione pre-money di 250 milioni. Infine, è stata concessa da taluni attuali azionisti una opzione per l'acquisto di azioni ordinarie corrispondente a massimo il 15% dell'offerta (opzione Greenshoe).agiranno in qualità didell'IPO, attraverso la sottoscrizione di un importo complessivo dell'aumento di capitale pari a 11 milioni."Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo un- ha detto il- Il nostro settore sta vivendo un importante fase di evoluzione e vogliamo affermarci sempre più tra i protagonisti del mercato. Il capitale raccolto verrà utilizzato per continuare ad innovare sviluppando soluzioni tecnologiche all'avanguardia atte a soddisfare le esigenze complesse e articolate dei nostri clienti che operano principalmente nel settore delle energie rinnovabili. Parallelamente alle attività di R&D intendiamo poi potenziare la nostra flotta di navi e integrare la nostra value chain aggiungendo ulteriori servizi strategici; stiamo infine pensando anche ad una possibile espansione geografica".NextGeo prevede di essere ammessa a Piazza Affari il2024, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni successivi, secondo quanto emerge dalla comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana. Fondata alla fine del 2014 e parte del gruppo Marnavi, importante armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore, la società punta al translisting sul mercato regolamentatonel giro di 18-20 mesi.