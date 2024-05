Povertà, il rapporto Ue: con reddito di inclusione maggiore incidenza di quella assoluta e infantile

(Teleborsa) - Laha stimato che "l'determinerà una maggiore incidenza della povertà assoluta e infantile (rispettivamente di 0,8 punti percentuali e 0,5 punti percentuali) rispetto al regime precedente". La previsione è contenuta nell'analisi sulla convergenza sociale dedicata all'Italia condotta dalla Commissione Ue nel quadro del semestre europeo che ha evidenziato che "nonostante alcune misure di accompagnamento positive, si prevede che criteri di ammissibilità più rigorosi ridurranno l'impatto per alleviare la povertà del nuovo regime".La Commissione ha già identificato l’Italia come paese con potenziali rischi crescenti per lanella prima fase di questa analisi contenuta nella(JER) 2024 adottata dal Consiglio a marzo. Tali preoccupazioni riguardavano il(in particolare per quanto riguarda il tasso di occupazione), ile ila disposizione delle famiglie, ambito in cui sono state registrate anche importanti disparità regionali. Bruxelles ha messo in evidenza anche le criticità rilevate nel settore della protezione e dell’inclusione sociale, nell’efficacia dei trasferimenti sociali (esclusi pensioni) per la riduzione della povertà, nel tasso dio di esclusione sociale (anche per i bambini). Italia male anche per il basso livello di"I dati quantitativi e qualitativi disponibili in questa seconda fase di analisi evidenziano sfide correlate al basso tasso di occupazione complessivo, accompagnato da un’elevata disoccupazione e da bassi tassi di attività, nonché un reddito familiare disponibile lordo pro capite relativamente basso, in parte dovuto a un reddito strutturalmente basso e salari legati alla debole crescita delladel paese – si legge nel documento –. Vengono inoltre identificate le sfide del mercato del lavoro, soprattutto per alcuni gruppi, come le, ma anche ie le, con forti differenze regionali segnalate"."La povertà e l’esclusione sociale restano radicate, soprattutto in alcuni casi gruppi come i bambini e nel Sud, e le disuguaglianze di reddito sono elevate. Anche la povertà lavorativa è elevata legata in particolare agli alti tassi di occupazione non standard – conclude la parte del documento dedicato all'Italia –. Allo stesso tempo, l’impatto dei trasferimenti sociali (escluse le pensioni) sulla riduzione della povertà rimane ben al di sotto della media dell’UE. Inoltre, tassi elevati di, accompagnato da un’elevata incidenza di giovani che non si trovano né nel percorso formativo né in quello scolastico, insieme ai bassi livelli di competenze di base tra gli alunni, potrebbero avere effetti dannosi effetti sul mercato del lavoro e sui risultati sociali".La Commissione ha concluso che leintraprese in tali ambiti finora "dovrebbero aiutare l’Italia a muoversi nella giusta direzione" ma "ciò dipende in modo cruciale dalla loronel tempo, oltre che dal miglioramento del coordinamento tra le amministrazioni nazionali e regionali". Bruxelles ha infine sottolineato che ile il suo potenziale impatto sulla riduzione della povertà "richiederanno un attento"."Invitiamo caldamente il ministro Calderone a valutare con attenzione il pesante giudizio della commissione europea sulle politiche da lei volute in tema di povertà e assegno di inclusione. Dovrebbe ripensarle e rivederle completamente poiché, come conferma Bruxelles, sono destinate ad aggravare la già pesante condizione di disagio e povertà di tante famiglie prive di sostegni". Cosi' il segretario confederale della Cgil,, ha commentato l'analisi. "Mentre l'Europa si pone l'obiettivo di ridurre di almeno 15 milioni le persone che vivono in povertà, compresi almeno 5 milioni di bambini, entro il 2030 – ha aggiunto – il, con quasi 6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta ha cancellato quella che era una misura didi contrasto alla povertà"."È necessario e urgente – ha concluso Barbaresi – che il Governo ritorni al più presto sui suoi passi ripristinando subito una misura universale disenza risparmiare sulla pelle dei più poveri".