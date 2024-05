Unicredit, Jefferies conferma buy e alza tp

Unicredit

(Teleborsa) - Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,11%.Il titolo trova assist dalla promozione giunta dagli analisti di Jefferies. L'ufficio studi ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 42,7 euro e confermato il giudizio "buy".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,19%, rispetto a -2,3% del).Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,48 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 36,13. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,92.