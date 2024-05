Urso: gli incentivi per l'automotive sono pensati per le fasce di popolazione più deboli

(Teleborsa) - "Suglidello scorso anno, unapari a circa il 2% finisce ade il piano incentivi di quest'anno è stato ancor più disegnato sul modello dellae sul modello delle. OLo ha precisato il Ministro dlele Impr3ese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine di CIBUS 2024 a Parma."E' un- ha sottolineato - che sostiene in misura maggiore la(0, 1, 2, 3) e abbiamo ancora il 25% di parco auto circolante altamente inquinante, il più vecchio e inquinante d'Europa."La seconda linea è quella di- ha spiegato il Ministro - quindi i cittadini, i lavoratori e le, affinché anch'esse possano aspirare ad avere un'auto ecologicamente sostenibile. Laè che gli incentivi sono confezionati in modo tale, da. Ecco questo è un piano incentivi che possiamo definire italiano".A proposito della pprodotto da Xiaomi, Urso ha spiegato "dopo il mio intervento di sabato, molto chiaro e netto, a sostegno delle giuste rivendicazioni del sindaco di Modenal'azienda ha contattato il Ministero per'Modena' su un prodotto realizzato interamente in Cina e che avrebbe, a tutela del consumatore e della produzione nazionale, che il ministero ha evidenziato con molta chiarezza affinché le imprese sappiano regolarsi".