Welfare, Urso: servono partecipazione imprese, natalità e inclusione

(Teleborsa) - L'Italia è in grado di rispondere in maniera adeguata a una domanda orientata sempre più verso un welfare inclusivo e sostenibile, questo sarà raggiungibilecon "la collaborazione tra pubblico e privato insieme all'integrazione della tecnologia e a nuove politiche demografiche, che puntino sulla natalità, e a nuove politiche del lavoro, che puntino all'inclusione: è la strada giusta per affrontare insieme le sfide che abbiamo davanti e costruire un futuro migliore per tutti".Lo ha affermato il ministro di Imprese e Made in Italy,intervenendo al Welfare Italia Forum che "rappresenta da anni un appuntamento per riflettere sulle opportunità di creare valore all'interno del nostro sistema di welfare, chiamato a rivestire un ruolo chiave non solo per far fronte a una demografia in trasformazione - ha osservato - ma soprattutto per divenire leva di crescita e sviluppo. Lo scorso anno, nel 2023 il welfare ha rappresentato la principale"Un dato che dimostra ancora una volta quanto sia strategico il settore per il benessere collettivo e per la crescita dello sviluppo del paese. Nei prossimi anni sarà necessario reperire ulteriori risorse e rivedere nel contempo il sistema per garantirne l'effettiva sostenibilità - ha proseguito -. Dal vostro rapporto presentato oggi emerge la necessità di reperire altri 176 miliardi , 176 addizionali entro il 2030". "Al welfare è richiesto lo sforzo non solo di trovare soluzioni alla all'altezza dell'attuale panorama - ha notato Urso - ma anche di rispondere in modo innovativo ai bisogni della nostra popolazione che è sempre più anziana. Il mio impegno come ministro di Imprese e Made in Italy è quello di sostenere politiche che incentivino l'innovazione, la digitalizzazione e le competenze anche all'interno del vostro settore, così da garantire