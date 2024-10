Imprese, CdM approva Dlgs su codice unico incentivi

(Teleborsa) -su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italyha approvato lo schema di decreto legislativo sul "Codice degli Incentivi", in attuazione della delega al Governo per la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese approvata nell'ottobre scorso. La riforma, si legge in una nota del Mimit, è volta a riordinare l'offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la"Con l'adozione, per la prima volta nell'ordinamento, di un Codice degli incentivi - sottolinea il Ministero - viene avviato un progetto di grande impatto, che supera la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell'ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Repower Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo".Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito