Babylon Cloud, minibond da 1,5 milioni di euro. Banca Valsabbina Sole Investor

(Teleborsa) -, operatore cloud basato in Italia e focalizzato sullo sviluppo e l'erogazione di servizi cloud storage per gli operatori TLC e le software house, ha emesso unper sostenere il piano di crescita e la realizzazione a Roma del progetto denominato "Green Data Center", un data center al mondo con una capacità di co-generazione superiore al fabbisogno di energia.Grazie ai suoi impianti di generazione rinnovabile e di stoccaggio, il nuovo data center sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico e saràdell'energia elettrica, azzerando la relativa impronta carbonica, si legge in una nota.Il minibond, con durata 72 mesi ed assistito da garanzia di, è stato sottoscritto da, che ha agito nel ruolo di Arranger e Sole Investor dell'operazione.