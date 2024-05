Dl Superbonus, Giorgetti: "Obbligo di spalmare crediti in 10 anni"

(Teleborsa) - Si allunga a 10 anni la fruizione dei crediti del superbonus ceduti a banche o imprese in dieci anni anziché in quattro o cinque anni. "Non sarà una possibilità ma un obbligo" ha annunciato ilche stamattina è intervenuto in Commissione finanze al Senato dove è in corso l'esame del decreto superbonus. La misura sarà contenuta in un emedamento al decreto a cui sta lavorando il Mef. L'effetto sarebbe quello di avere un beneficio sui conti pubblici in termini di cassa, e quindi sul debito.Non è previsto, inoltre, – ha chiarito– nessun ampliamento delle deroghe per sconto in fattura o cessione del credito riferiti al superbonus. "Gli emendamenti parlamentari, come avvenuto in passato, di ampliamento delle deroghe – ha detto il Ministro a margine della seduta della Commissione – non saranno presi in considerazione".Sarebbe stato possibilecome ha indicato recentemente Bankitalia? "Sarebbe stata gradita se l'indicazione fosse stata fatta prima, magari nel 2021, nel 2022 o nel 2023. Arriva nel 2024, quando il governo esattamente sta procedendo a fare questo" ha dettorispondendo ai giornalisti a margine del suo intervento in Commissione finanze al Senato. Il Ministro ha sostenuto che per il governo era impossibile arginare prima gli effetti del superbonus. "Esistono i diritti acquisiti, c'è la Costituzione, c'è il principio in base al quale chi ha iniziato un lavoro nel 2021 ha diritto di finirlo nel 2023 e presentare le fatture nel 2023. È evidente – ha aggiunto – che quando noi siamo intervenuti a porre una diga, la valanga era già partita e quando la valanga arriva giù produce disastri. Quando siamo arrivati al governo era ottobre 2022, ci hanno avvisato che stava arrivando la valanga e abbiamo fatto quello che potevano fare".