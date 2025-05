Banche, Giorgetti: tornino a esercitare il loro ruolo classico di gestione del risparmio

(Teleborsa) - "Ledevono tornare a fare le banche, ovvero devono raccogliere il, tutelarlo ed erogarlo. Una vocazione, questa, che sta venendo meno a causa della regolamentazione sovranazionale e di unche si occupa soprattutto di gestioni patrimoniali". Così il ministro dell'Economia,, durante un incontro a Palazzo Lombardia con i rappresentanti del sistema lombardo, imprese, associazioni di categoria e sindacati riuniti attorno al Tavolo della competitività della Regione."Ledel nostro Paese, con la Lombardia in testa, necessitano invece che si torni a una reale assistenza da parte del sistema bancario, che deve tornare a esercitare il suo ruolo classico", ha aggiunto."Ledevono essere messe nelle condizioni di fare impresa e questo è il principio del funzionamento di una sana economia. L'economia la fanno gli imprenditori, non lo Stato. Lo Stato, la Regione, le banche devono creare leaffinché gli imprenditori trovino un ambiente dove possano mettersi in gioco, rischiare, avere successo, dare lavoro e creare sviluppo. Questa e' la ricetta che funziona", ha affermato il ministro."La– ha sottolineato Giorgetti – continua a primeggiare ed è utile avere un confronto con i protagonisti di questo territorio e in generale con i protagonisti dell'economia reale, lo è ancor di più in un momento come questo in cui si stanno riscrivendo le regole globali dele della".