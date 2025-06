Fisco, Unimpresa: bene Giorgetti, pace fiscale è segnale di civiltà e realismo

(Teleborsa) - "Le parole del ministro dell'Economiavanno nella giusta direzione: unamirata e ragionata rappresenta non solo una misura attesa da migliaia di contribuenti e piccole imprese in difficoltà, ma anche un segnale di civiltà amministrativa e realismo economico. È positivo che il governo stia valutando concretamente l’inserimento di questo strumento nella prossima legge di bilancio". Lo dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa,"Oggi è indispensabile distinguere tra. Tanti piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e artigiani sono rimasti schiacciati da crisi consecutive: prima la pandemia, poi l’inflazione, ora la stretta creditizia. Non possiamo trattarli alla stregua dei grandi elusori. Serve una risposta equa e proporzionata, fondata su dati e sulla capacità contributiva reale. La pace fiscale non deve essere una sanatoria generalizzata, ma un’, selettiva e orientata al rientro dei contribuenti nel circuito regolare. La definizione della platea sarà cruciale ma già l’apertura del ministro è un passo importante: lo Stato che dialoga e aiuta a rimettersi in regola è uno Stato che rafforza la fiducia e riattiva il motore economico del Paese", aggiunge La Duca.Secondo i dati più recenti, ammontano a oltrei crediti fiscali affidati all’, ma di questi solo circa il 6% è realmente esigibile. Unche grava sulle imprese e intasa la macchina amministrativa, senza produrre effetti concreti per l’erario. Inoltre, oltre il 70% deiha carichi inferiori a 30.000 euro, spesso frutto di sanzioni e interessi che hanno finito per superare l’importo originario.In parallelo, l’è in aumento: nel 2024, oltre 580.000 microimprese hanno rinunciato a regolarizzare la propria posizione per mancanza di, mentre ilresta ancora selettivo e costoso, con tassi di interesse medi sui prestiti alle Pmi saliti al 5,2% nel primo trimestre 2025."Di fronte a questi numeri, la pace fiscale non è un favore, ma una necessità sistemica, per ripristinare equità, efficienza e fiducia nel sistema tributario – ha sottolineato–. Laeffettiva sulle piccole e medie imprese italiane supera il 60% secondo il nostro Centro studi, un livello che rende spesso impossibile rispettare puntualmente le scadenze tributarie, soprattutto in periodi di turbolenza economica"."A questo si aggiunge untra i più severi in: gli interessi di mora sono saliti al 6,5% nel 2024 e le sanzioni amministrative possono arrivare anche al 240% dell’imposta non versata. In queste condizioni, più che un incentivo al ravvedimento, il sistema attuale spinge molti verso l’inadempienza cronica. Oltre 17 milioni di contribuenti italiani hanno almeno una cartella esattoriale pendente, e più del 50% dei carichi residui è fermo da oltre 5 anni, segno di un’evidente impossibilità materiale di riscossione. Introdurre una forma di pace fiscale significa anche alleggerire il carico burocratico dell’amministrazione pubblica, che oggi spende milioni per gestire crediti spesso inesigibili", ha concluso Unimpresa.