Energia, ENEA presenta progetto "Casa in salute" per migliorare il comfort abitativo degli anziani

(Teleborsa) -presenta il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione per i diritti degli anziani ADA Napoli nell’ambito di Italia in Classe A, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull’, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata da ENEA (Nola - Napoli, sabato 11 maggio, ore 17 -19.30, Mondadori Point, piazza Marconi, 1).: sensibilizzare gli anziani sull’importanza della riqualificazione delle abitazioni per migliorare la qualità della propria vita e risparmiare energia (e denaro).Oltre agli esperti del settore è prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli.