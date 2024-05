Eurozona, Fitch: mercato del lavoro più esposto a shock avversi della domanda

(Teleborsa) - I mercati del lavoro rimangono tesi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell', ma la performance molto debole della produttività del lavoro nell'area della moneta unica lascia leaggregata. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema.Le aziende dell'Eurozona hannoe potrebbero essere rapide nel ridurre l'organico se la domanda aggregata dovesse deludere, e con l'offerta di lavoro in forte crescita ciò potrebbe aumentare il rischio di un aumento dei tassi di disoccupazione.Neglila rapida ripresa della domanda aggregata è stata il motore dell'espansione della domanda di lavoro. Ma ciò è stato accompagnato da una crescita contenuta dell'offerta di lavoro e da un calo dei tassi di partecipazione, costringendo le aziende a spremere più produzione da ogni ora di lavoro.Nell'Eurozona, al contrario, le aziende hanno assunto molti lavoratori extra nonostante un'. La produttività non è quasi cresciuta dal quarto trimestre del 2019 ed è ben al di sotto delle tendenze pre-pandemia Covid-19. Sembra che le aziende abbiano accumulato manodopera, impiegando più persone e riducendo al tempo stesso le ore medie lavorate per dipendente, nella speranza che la domanda aggregata migliori. La forte occupazione ha mantenuto tesi i mercati del lavoro dell'Eurozona nonostante la robusta crescita dell'offerta di lavoro e l'aumento dei tassi di partecipazione.