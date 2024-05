Intercos, Intermonte lima target price e conferma Outperform

Intermonte

Intercos

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 17,50 euro) ilsu, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, confermando lasul titolo a "". Gli analisti scrivono che Intercos ha pubblicato vendite ed EBITDA del primo trimestre 2024 in linea con il consenso e le loro aspettative.Come anticipato, l'andamento del primo trimestre è stato pesantemente condizionato daldi inizio febbraio, che ha bloccato per diversi giorni gli impianti produttivi, principalmente quelli più complessi ovvero quelli legati alla produzione del Make Up. La situazione è stata ben gestita e completamente risolta, con la produzione ora tornata a pieno regime.Nonostante l'interruzione dovuta all'attacco informatico, il management ha confermato lache indica una crescita per l'anno in un range compreso tra +6% e +8%, il che significa una crescita su 9 mesi (aprile-dicembre) in un range tra circa +10% e circa +12% (o più del doppio della crescita prevista del mercato)."Apprezziamo particolarmente il, così come le sue caratteristiche uniche che dovrebbero consentire alla società di continuare a sovra-performare i volumi del mercato principale, e la crescita della sua redditività grazie alla crescente espansione dell'outsourcing - si legge nella ricerca - I continui investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità di innovare, insieme ad una maggiore penetrazione geografica (soprattutto in APAC) e ad una crescente presenza e successo nel segmento Hair & Body, in rapida crescita e redditizio, sono gli elementi chiave che continueranno a rendere Intercos una storia particolarmente attraente".Viene fatto notare che il titolo ha attualmente una "" rispetto ai peer del comparto ingredient, che vengono "scambiati a un premio notevole che non riteniamo pienamente giustificato", che il "alla luce delle prospettive molto solide mostrate" nell'ultimo release.