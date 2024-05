OPA Tod's, risultati provvisori: offerente al 96,919% del capitale

Tod's

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistosulle azioni, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan, l'offerente ha comunicato che la riapertura dei termini non avrà luogo e che risultano verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto aSulla base deidell'offerta (terminata oggi) comunicati da, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione 5.865.733 azioni, rappresentative del 17,725% del capitale sociale e pari al 63,376% delle azioni oggetto dell'offerta.L'offerente risultano titolari complessivamente di 32.073.936 azioni, rappresentative delsociale. Le azioni Tod's sarannodalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan.