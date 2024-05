Terna accelera dopo i conti, chiude a +2,45%

(Teleborsa) -per Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, che è riosultato il secondo miglior titolo del FTSE MIB nella giornata odierna, chiudendo con unper azione dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 La società ha archivia i primi tre mesi dell'anno con una 268,2 milioni di euro, in crescita del 34%, supari a 858,1 milioni, in aumento del 20,4% trainati dalle attività regolate. Inoltre, Terna ha realizzatorecord per 482,7 milioni, in aumento del 53,3% su base annua."Con i forti risultati del primo trimestre del 2024 possiamoper il 2024", ha affermatodi Terna, durante la call con la comunità finanziaria Per il 2024 la societàdi conseguire ricavi per 3,55 miliardi, un'EBITDA pari a 2,42 miliardi e un EPS pari a 0,49 euro. Con specifico riferimento al piano investimenti, il gruppo ha un target 2024 pari a circa 2,6 miliardi.