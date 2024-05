Terna, Beccali: guidance pienamente confermata dopo forti risultati 1° trimestre

Terna

(Teleborsa) - "Con i forti risultati del primo trimestre del 2024 possiamo" e "siamo sulla giusta strada per quanto riguarda le autorizzazioni dei progetti identificati nel piano". Lo ha affermatodi, durante la call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 Parlando del ruolo di Terna nel garantire una gestione sicura del sistema elettrico, ha spiegato che "laè stata pari a 78 TWh nel primo trimestre, in crescita dello 0,7%, con le energie rinnovabili che hanno coperto il 36%. Laè stata pari a 61 TWh, con 46% coperto da energie rinnovabili.Passando ai risultati, il CFO ha evidenziato che "nel primo trimestre abbiamo registrato una. In particolare, il capex a livelli record per i primi tre mesi conferma la nostra robusta accelerazioni degli investimenti per favorire la transizione e le necessità del paese".Degli investimenti per 482,7 milioni di euro, 462 milioni di euro sono nella parte regolata e - di questi - 64% in Development, 10% in Defence, 26% in Asset Renewal & Efficiency. L'indebitamento finanziario netto è salito di 93 milioni di euro a 10.587 milioni di euro. "Il", ha sottolineato Beccali."Dopo le recenti emissioni obbligazione, la strategia di funding rimane focalizzata nel soddisfare le nostre esigenze di tempo in tempo - ha detto il CFO - Continueremo ae torneremo sul mercato se si manifestano le condizioni giuste".