Agroalimentare strategico per l'economia italiana: vale il 19% del PIL

(Teleborsa) - Il settoreche comprende non solo agricoltura ed alimentare ma anche i settori intermediazione e distribuzione, si conferma strategico per l'Italia ed un motore di crescita per l'economia. Il settore infatti vdi euro, l’8,4% in più rispetto al 2021 ed il 29% in più rispetto sul 2015, eitaliano. Una filiera che, nel 2022, ha attirato oltregrazie al lavoro di 3. E' quanto emerge dai dpresentati da The European House- Ambrosetti nel corso dell’8° edizione del Forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni" i agenda a Bormio il prossimo 7 e 8 giugno."In un contesto di crisi permanente che ci accompagna dal 2020 tra emergenza sanitaria e tensioni internazionali, è la qualità della produzione agroalimentare Made in Italy il fattore che ha permesso al settore di continuare a crescere: siamo il primo Paese in Unione Europea per prodotti certificati (890 in totale), 326 dal mondo alimentare (valgono 8,9 miliardi di euro) e 564 dal settore vinicolo per oltre 11 miliardi di euro”, ha commentato, Managing Partner & CEO,A fine 2023 leitaliane (agricoltura + prodotto trasformato) hanno raggiunto il, con unaad oggi e un incremento del 69% rispetto al 2015. Il settore delontribuisce per 53,4 miliardi di euro, mentre ilvale 8,8 miliardi di export. “Nel 2010 l’agroalimentare incideva per l’8,2% sul totale delle esportazioni italiane, mentre nel 2023 ha sfiorato il 10%", ha spiegato Benedetta Brioschi, partner The European House-AmbrosettiIlsi conferma nell’ultimo anno il(7,8 mi8liardi euro) con una quota del 12,5% sul totale export agrifood. Alle spalle ci sono altri prodotti in buona crescita: i lavorati a base di farine, tra cui la, che valgono 6,9 miliardi di fatturato all’estero (+7,9%), ed iche si fermano a 6 miliardi (i+7,1%) oltre checon 5,7 miliardi (+11,1%). L’export italiano è dao: pasta (45%), amari e distillati (42%), passata di pomodoro (27%), castagne (23%) e verdure lavorate dove l’Italia guida il mercato con il 20% di quota. La Penisola è anche al secondo posto nel mercato globale del vino (20%) dopo la Francia, della farina di riso (20%), delle nocciole (15%), delle mele (13%) e dei kiwi (12%).L'agroalimentare si afferma comecongenerato, davanti alla produzione di macchinari e apparecchiature (43) e prodotti in metallo (37). I 37 miliardi generati dall’agricoltura e i 29 da alimentare e bevande rappresentano il, più di Germania (2,6%) e Regno Unito (2,1%), ma meno di Francia (4,5%) e Spagna, il paese con l’incidenza più alta: 5,2%.Quella delsi conferma lagrazie a 11,3 miliardi di euro fatturati nel 2022 (+4,6%) e precede quella dei(5,2 miliardi) che cresce a doppia cifra: +11,6%. Molto importante anche l’incremento del fatturato di(+7,5% a 2,3 miliardi di euro) così come quello di(+9,2% per 268 milioni in totale), carni fresche (5,0%, 103 milioni) e(+5,1%, 105 milioni)., invece, il settore dell’con un fatturato in diminuzione del 4,0% a 85 milioni di euro e dell’, in calo del 5,0%, ma a quota 387 milioni di euro.Nel 2022, laha raggiunto undi euro, grazie a un aumento del 34% rispetto al 2015, confermandosi laper fatturato. Secondo i dati elaborati da The European House-Ambrosetti la regione si distingue, con un fatturato di 2,5 miliardi di euro nel 2022, aumentato del 15% rispetto al 2021.: nel 2023 ha raggiunto vendite all’estero per 10,4 miliardi di euro, registrando un incremento dell'84% rispetto al 2015.