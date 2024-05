CDP, nuove operazioni per 1,7 miliardi. Partecipa ad AuCap Fincantieri

Fincantieri

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti () ha approvatoin favore di grandi, medie e piccole imprese italiane e per lo sviluppo di infrastrutture chiave per l'Italia.In particolare, il CdA ha dato il via libera alla controllataad assumere un impegno di sottoscrizione nell'ambito proposto dalla partecipatain misura proporzionale alla quota detenuta, pari circa al 71,3% del capitale.Il CdA ha autorizzato iniziative per accelerare idi aziende italiane attive in filiere strategiche. Inoltre, ha approvato operazioni finalizzate al rafforzamento e alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, favorendone l'accesso al credito in sinergia con altri istituti finanziari e anche attraverso strumenti di finanza alternativa.Per quanto riguarda il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo, CDP ha deliberato nuovi interventi a favore delle imprese nei, specialmente quelle a guida giovanile e femminile.Il CdA ha dato il via libera a finanziamenti per la realizzazione e l': in particolare, a favore del settore dell'energia, con riguardo all'aumento dell'efficienza degli impianti, all'utilizzo di fonti rinnovabili e al potenziamento delle reti idriche e di distribuzione del gas. Inoltre, sono state deliberate iniziative per ampliare l'accesso alla mobilità sostenibile e per nuove strutture all'avanguardia nel campo sanitario.Infine, il Consiglio ha approvato una Politica Generale volta adi CDP, attraverso la promozione di comportamenti responsabili dei propri dipendenti e di una gestione attenta all'ambiente nelle sedi, nell'uso delle tecnologie e negli spostamenti nell'ambito dell'attività lavorativa.