Banco do Brasil, CDP e SACE: memorandum d'Intesa per sostenere le relazioni economiche e commerciali

(Teleborsa) - Nell’ambito del, co-organizzato dale dellahanno firmato unvolto a mobilitare nuovi finanziamenti per lo sviluppo, promuovere iniziative ad alto impatto in Brasile e rafforzare la collaborazione tra le aziende dei due Paesi.L'accordo è stato firmato daVicepresidente per le Relazioni Istituzionali e la Sostenibilità di Banco do Brasil,Responsabile Promozione Business e Gestione Operazioni Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo presso CDP, e, Amministratore Delegato di SACE.Il MoU stabilisce un, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni finanziarie che sostengano progetti con impatto positivo a livello ESG (ambientale, sociale e/o di governance) sul territorio brasiliano.In base ai termini dell’intesa, Banco do Brasil, CDP e SACE promuoveranno inoltre eventi di matchmaking tra aziende italiane e brasiliane finanziate da Banco do Brasil, con l'obiettivo diNell’ambito della sigla dell’accordo, le Istituzioni hanno inoltre concordato di valutare insieme potenziali opportunità di finanziamento a favore di Banco do Brasil come beneficiario di prestiti messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti da SACE, nel contesto della strategia Push di SACE."Il Brasile e l'Italia – spiega José Ricardo Sasseron - hanno una. La maggior parte delle aziende italiane ha operazioni solide e rilevanti in Brasile, in grado di offrire grandi opportunità per progetti di sviluppo sostenibili, che rappresentano la nostra priorità. Abbiamo anche l'occasione digrazie alla collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, promuovendo così il nostro portafoglio di prestiti sostenibili e contribuendo alla transizione verso un'economia più verde e inclusiva in Brasile, rafforzando al contempo le nostre relazioni commerciali con l'Italia, tramite SACE".I principali motori di questa collaborazione, in linea con gli obiettivi di Finanza per lo Sviluppo di CDP e con la strategia ESG di SACE all'interno del Piano INSIEME2025, saranno il(ambientale, sociale e di governance) di Banco do Brasil, nonché la ripresa economica sostenibile in Brasile, soprattutto nella regione del Rio Grande do Sul, duramente colpita dalla grave inondazione dell'aprile 2024.