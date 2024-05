Export, SACE: "la rinascita della Costa d’Avorio”, stabilità spinge la crescita

(Teleborsa) -, un assetto politico-istituzionale relativamente solido, un contesto operativo aperto agli investimenti e che incentiva l’iniziativa imprenditoriale: in uno scenariotanto dinamico quanto ricco di sfide, ldiffonde oggi il Focus On dal titolo “Tra promesse (realizzate) e opportunità: la rinascita della Costa d’Avorio”, un’analisi elaborata dall’Ufficio Studi, in occasione della Missione di sistema, sulla situazione politica e il ruolo del paese africano nel continente, con un focus sulla situazione dell’economia del Paese e sulle opportunità e i punti di contatto con l’economia italiana che passa in rassegna gli ingredienti dell’agenda di, presidente del Paese dal 2011, per rendere possibile l’obiettivo di rendere la Costa d’Avorio un Paese a medio reddito entro il 2030.I frutti della stabilizzazione politica sullo sviluppo dell’economia della Costa d’Avorio - si legge - sono testimoniati da una crescita tra le più brillanti. Tra il 2012 e il 2019 la crescita ha sfiorato in media l’8% annuo, tornando dal 2021 su tassi lievemente inferiori al 7%.tracciano un quadro di sostanziale continuità, con un marginale e fisiologico rallentamento al, in particolare, le direttrici lungo le quali si sta sviluppando la crescita della Costa d’Avorio: quella delleL’esecutivo intende continuare a migliorare il contesto operativo delle imprese e favorire l’imprenditoria privata e gli investimenti esteri che sono passati da poco più di 2 a 13,7 miliardi di euro tra il 2000 e il 2022, una testimonianza della crescente attrattività del mercato ivoriano per le imprese estere. Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, l’azione dell’esecutivo si è esplicata nel Piano di Sviluppo Nazionale (PDN) che mira ad accrescere la competitività e la stabilità economica del Paese, prevedendo tra il 2021 e il 2025 la mobilitazione di circa €90 miliardi in nuovi investimenti, di cui ilLeaprono opportunità per le imprese italiane. Con €312,7 milioni (+6,7% rispetto al 2022) di nostro export, la Costa d’Avorio è il quarto mercato di destinazione per le produzioni italiane in Africa Subsahariana e il secondo (dopo la Nigeria) in Africa occidentale. Guardando ai settori, la crescita nell’ultimo triennio è stata trainata dai beni di investimento (tra cui rientrano i macchinari, principale voce di export), mentre il contributo dei beni intermedi, agricoli e di consumo è stato più discontinuo.Il sostegno di SACE, con l'offerta di linee di credito a medio-lungo termine, "facilita le relazioni commerciali tra le imprese italiane e le controparti ivoriane; un esempio è stato nel 2023 con l’operatività Push Strategy – l’offerta a controparti estere di linee di credito a medio-lungo termine svincolate da specifici contratti di export, con l’obiettivo di facilitare le opportunità per il “Made in Italy” - a favore del governo ivoriano per supportare l’implementazione del