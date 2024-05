Bonus edilizi, Cataldi (commercialisti): "Perplessi da obbligo di ripartizione in 10 anni"

(Teleborsa) -e le altre agevolazioni per le ristrutturazioni edilizieperché "cadrebbe come pioggia su un suolo già abbondantemente bagnato". E' quanto afferma, presidente dell’, secondo cui "il Decreto Salva Conti già in passato ha stabilito importanti limitazioni sulla materia in questione, bloccando le opzioni alternative all’utilizzo dei benefici fiscali per gli interventi edilizi e impedendo qualsiasi possibilità di regolarizzazione degli eventuali errori che fossero stati posti in essere"."Come Unione Giovani Commercialisti - ribadisce - ci eravamo già espressi circarispetto a una norma che avrebbe leso uno dei pilastri del nostro ordinamento, vale a dire la. Appello che è rimasto inascoltato, ma oggi la storia pare destinata a ripetersi, forse addirittura con scenari peggiori".Per, vicepresidente della giunta nazionale Ungdcec, "le rigide misure imposte dalrichiedevano alcuni, tra i quali poteva rientrare la possibilità per i contribuenti di optare proprio per lafiscali. In questo modo, evidentemente, permettendo ai soggetti con redditi incapienti di recuperare anche solo in parte i benefici connessi agli interventi che avevano effettuato. Diversamente, obbligare a simile dilazione nello sfruttamento dei vantaggi fiscali rappresenta unin un periodo ben più ristretto, incorrendo in primo luogo in unper chi si trova oggi con orizzonti di riassorbimento maggiori rispetto a quelli che aveva pianificato".che hanno fatto affidamento sulle norme dello Stato e che oggi cambiano in corso d’opera. L’auspicio - prosegue Nesa - è che si vada nella direzione dellae della tutela, non solamente dei diritti, bensì anche delle aspettative e che, quindi, non vengano modificate norme sulle quali i cittadini, tutti, hanno già fatto affidamento".