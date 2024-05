BTP Valore chiude collocamento con ordini per 11,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gliper la quarta emissione del, la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail), hanno raggiunto. Oggi le richieste della clientela, che poteva inserire ordini fino alle ore 13, hanno raggiunto 970 milioni di euro, che si sommano ai 10,26 miliardi di euro delle quattro giornate.Lanciato lo scorso anno, il BTP Valore aveva. Lo scorso febbraio, sempre con un BTP Valore a sei anni, il Tesoro aveva raccolto 18,32 miliardi di euro, mentre nell'edizione di ottobre 2023 (scadenza 5 anni) si era fermato a 17,19 miliardi di euro e nella prima (scadenza 4 anni) si era assestato a 18,19 miliardi di euro.Questa emissione aveva durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo "step up" di 3+3 anni. Ilsarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.sono: 3,35% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,90% per il 4°, 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.