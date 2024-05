BTP Valore, Tesoro conferma tassi al 3,35% e 3,90%. Raccolti 11,2 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) haa 3,35% per i primi tre anni e a 3,9% per i successivi tre. Il collocamento di quella che il Tesoro ha chiamato "emissione straordinaria" del BTP rivolto al retail, per la vicinanza con l'ultima di febbraio e per essere probabilmente l'ultima prima del taglio tassi da parte della BCE, si è chiuso con cone 384.295 contratti registrati.L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul(il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealere il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella.Il titolo ha data di godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche unLanciato lo scorso anno, il BTP Valore aveva. Lo scorso febbraio, sempre con un BTP Valore a sei anni, il Tesoro aveva raccolto 18,32 miliardi di euro, mentre nell'edizione di ottobre 2023 (scadenza 5 anni) si era fermato a 17,19 miliardi di euro e nella prima (scadenza 4 anni) si era assestato a 18,19 miliardi di euro.