Gruppo Enel presente alla 79^ Assemblea generale ONU e alla settimana del Clima

Gruppo Enel

(Teleborsa) - Anche ilera presente allae alla, tenutasi dal 22 al 26 settembre, dove ha condiviso le sue prospettive su questioni critiche come la transizione energetica, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e la promozione di una crescita economica sostenibile."La nostra partecipazione a questo importante appuntamento internazionale dimostra l’attenzione del Gruppo al raggiungimento degli obiettivi climatici e di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite", ha affermato, Direttore delle Relazioni Esterne di Enel, aggiungendo che il Gruppo, in qualità di leader nelle reti elettriche, nelle rinnovabili e nella transizione energetica, ritiene "essenziale collaborare con i partner globali per guidare azioni significative che affrontino il cambiamento climatico e promuovano al contempo una transizione energetica giusta".Il 23 settembreha partecipato alladurante ildelle Nazioni Unite, evento ospitato annualmente dal Segretario Generale dell’ONU e tenutosi a margine del, vertice che riunisce i leader mondiali per definire il percorso verso un futuro più sostenibile. Durante il Private Sector Forum è stato inoltre lanciato il, in cui è presente unsul tema dellaNella stessa giornata,, Direttore Enel Grids e Innovability, ha partecipato alla riunione del, nel panel sulall’interno della Breakout Session sul futuro degli interventi pubblici a favore della decarbonizzazione industriale "The future of beneficial federal tax policies for industrial decarbonization". Il manager ha parlato di come lasia fortemente, con l’obiettivo di incrementarne la resilienza e la hosting capacity ed ha anche rappresentato Enel alla riunione annuale dei- la principale iniziativa privata su disuguaglianza e transizione equa, guidata dal WBCSD - in cui ha affrontato il tema delle esigenze, le necessità e gli ostacoli legati alla transizione energetica giusta.Il g24 settembre, A, evento annuale del Global Compact che riunisce leader politici e aziendali, rappresentanti della società civile e delle Nazioni Unite impegnati nell’avanzamento degli SDG. In particolare, Armani è intervenuto in, dove ha avuto la possibilità di affrontare tematiche come le opportunità e le difficoltà legate al perseguimento dello sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che finanziario., Direttore Rest of the World di Enel, è intervenuto nello, organizzato dalla CFO Coalition il 26 settembre, e nel panel su come potenziare le innovazioni finanziarie per lo sviluppo. Il panel ha esaminato i modi in cui l’possa catalizzarea livello globale. Durante il Forum è stato annunciato il report “Accelerating Innovation in Sustainable Finance”, in cui, come nel sopra citato report della Forward Faster Campaign, è presente un case study di Enel sulla finanza sostenibile.