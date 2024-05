Natalità, Moreddu (FS Italiane): "Pendolarismo ad alta velocità e welfare aziendale"

(Teleborsa) - Nel corso degliin corso a Roma, è intervenuto anche. L'obiettivo principale di questo incontro, che si svolge ogni anno, è quello di esaminare da vicino il preoccupante declino delle nascite nel paese e di proporre strategie e soluzioni concrete per affrontare questa sfida."Il tema è duplice. C'è unproprio della nostra azienda, quindi accorciare le distanze, mettendo a disposizione dei cittadini unche consenta di conciliare un lavoro in una grande città con il desiderio di mantenere la propria famiglia nel luogo di origine. È questa lache noi stiamo registrando con tante persone che colgono opportunità professionali in centri urbani pur potendo continuare a godere del welfare familiare nel loro luogo di origine", dichiara Moreddu."L'altro è quello che riguarda i nostri 92 mila dipendenti, di cui circa 80 mila in Italia, ai quali, come ilche possono spendere per attività legate al prendersi cura del proprio nucleo familiare o attraverso iche noi abbiamo lanciato ormai quattro anni fa, ai quali 4 mila dei nostri dipendenti hanno partecipato, seminari sulla genitorialità, sullo stile di gestione dei propri figli, sul saper cogliere e saper prevenire il cyberbullismo, cogliere segnali di disagio nei figli adolescenti.e ci fa piacere poterli supportare in quello che probabilmente è il mestiere più difficile di tutti", conclude lo Chief HR Officer Ferrovie dello Stato Italiano.