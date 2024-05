TMP Group, Websim avvia copertura con Outperform e TP a 2,02 euro

Intermonte

TMP Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha avviato lasu, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, con" ediper azione.Gli analisti scrivono che, dopo un andamento del 1H23 in linea con quello degli anni precedenti, fatturato e marginalità del gruppo sono diminuiti nel 2H. I, derivanti anche dalla quotazione in Borsa,. Il 2H in particolare ha subito un calo del fatturato HoH del 20% con un EBITDA negativo. Il management ha indicato due fattori principali alla base di questo risultato, inferiore alle aspettative del mercato: i) laii) i margini intaccati da costi una tantum e investimenti durante l'anno.Il gruppo prevede di riportare i profitti in positivo quest'anno, poiché gli. Gli analisti si aspettano un leggero aumento del fatturato e una leggera diminuzione dei costi, dopo le spese eccezionali sostenute lo scorso anno. Il progressivo rimborso dei crediti dovrebbe migliorare il capitale circolante netto, sostenendo la posizione finanziaria netta, che potrebbe quindi mantenersi sui livelli attuali. La, quindi le stime sono venate di cautela e indicano una crescita modesta del fatturato. Gli sviluppi di quest'anno potrebbero fornire motivi per aumentare le stime.Websim avvia quindi la copertura "con un atteggiamento moderatamente positivo, sulla base di uno. Rimaniamo tuttavia alla ricerca di qualsiasi flusso di notizie che possa aumentare la visibilità sulla crescita futura", si legge nella ricerca.