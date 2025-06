Ecosuntek vola in Borsa: Websim avvia copertura con Buy e TP 47,5 euro

Ecosuntek

(Teleborsa) -, divisione di Intermonte specializzata sul mercato EGM,società attiva nel settore dell'energia green quotata sul mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana dal 2014. La SGR ha espresso un, indicando unper azione, molto superiore alle attuali quotazioni del titolo. La Borsa reagisce prontamente, spingendo al rialzo il titolo, che"La nostra visione positiva sul titolo - spiegano gli analisti di Websim - poggia su molteplici aspetti. Tra questi: una forte, possibile grazie al reinvestimento dei solidi cashflow generati;e solo in quota parte riflesso nelle nostre stime; una; una contenuta esposizione debitoria, che denota margine per ulteriori iniziative;rispetto ad un ampio campione di società comparabili; una consistente e sostenibile, ben superiore al 20% dell’attuale capitalizzazione di mercato; una spiccata sensibilità a".Secondo Websim, Ecosuntek èvantando un CAGR 2020-24 del Valore della Produzione prossimo al 70% ed un EBITDA adjusted sestuplicato nel periodo in considerazione (oltre 18 milioni di euro), con utile consolidato cresciuto da 0,8 milioni a 6,1 milioni.Ecosuntek vanta anche(100 MWp di nuova generazione proprietaria fra lo sviluppo di nuova capacità, iniziative di revamping e repowering ed accordi di JV). Con un CAGR 2024-27 del Valore di Produzione prossimo al 7% ed una crescita dell’EBITDA più che proporzionale (+19%), gli analisti di Websim ritengono che"Per quanto la crescitastimiamo che idi Ecosuntek consentiranno la preservazione di leverage ratios particolarmente contenuti (mai superiori a 1.1x l’EBITDA consolidato),che il management volesse cogliere", concludono gli esperti della SGR.