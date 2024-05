Unipol: utile trimestre a 363 milioni, contributo da partecipate BPSO e BPER

Unipol

(Teleborsa) - Il risultato del primo trimestre 2024 del Gruppo, comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e BPSO alla stessa data, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse da tali società, si attesta a 363 milioni di euro. L’utile netto consolidato, che includeva il contributo di BPER, del primo trimestre 2023 era stato pari a 284 milioni di euro.Al netto del contributo economico delle partecipazioni bancarie, il Gruppo ha chiuso il primo trimestre 2024 con un utile netto consolidato pari a 242 milioni di euro, in miglioramento (+7%) su basi omogenee, rispetto al risultato del primo trimestre 2023, che si era attestato a 226 milioni.Nei primi tre mesi del 2024 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 4,2 miliardi di euro, con il settore danni in crescita dell'8,7% a 2,3 miliardi e il vita dell'11,1% a 1,9 miliardi.In miglioramento nel trimestre: quello consolidato è salito dal 215% di fine 2023 al 2017% mentre quello del settore assicurativo è passato dal 267% al 269%.