MEF annuncia emissione nuovo BTP Green scadenza 2037

(Teleborsa) -comunica di aver aBNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., NatWest Markets N.V. e UniCredit S.p.A - il mandato per ilI BTP Green sono titoli di Stato italiani i cuia del bilancio dello Stato (incentivi fiscali e spese)i. Il relativo “Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” è stato pubblicato il 25 febbraio 2021 e definisce le categorie ambientali finanziate, in coerenza sia con i 6 obiettivi ambientali delineati dalla Tassonomia Europea delle attività sostenibili che con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS delle Nazioni Unite).Lea cui attingere per tutte le emissioni del 2024, inclusive anche della riapertura in asta del BTP Green 2031 nel marzo 2024, si collocano in un rangedi euro, con una ripartizione indicativa tra le 6 categorie contemplate nel Quadro di riferimento come sotto evidenziato.Lacomprende: Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica (circa 1%), Efficienza energetica (8% - 53%), Trasporti (27% - 33%), Prevenzione e controllo dell’inquinamento ed economia circolare (7,5% - 8,5%), Tutela dell’ambiente e della diversità biologica (6,5% - 8,5%), Ricerca (4% - 5%).Per quel che concerneil periodo considerato è rappresentato dalmprensivo dell’anno in corso e dei tre anni precedenti, ma il peso relativo è per la maggior parte concentrato su spese sostenute nel corso del 2023 e 2024, con una distribuzione indicativa illustrata nella seguente tabella: 0,4% nel 2021,3,5% - 4,5% nel 2022, 42%- 46% nel 2023 e 44%-48% nel 2024.