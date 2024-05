GPS, scontro sindacale sulle nuove abilitazioni: ANIEF sola voce favorevole

(Teleborsa) - Si è svolto oggi il(presenti il capo di Gabinetto Giuseppe Recinto e il capo dipartimento Carmela Palumbo) ehanno preso posizioneper chi si iscriverà ai nuovi corsi abilitanti in via di attivazione da 30/60 cfu e per chi è in attesa di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, ipotesi previste entrambe dall’ultima bozza di ordinanza GPS presentata pochi giorni fa ai sindacati.presente con i segretari generale, la cui delegazioneper tali provvedimenti ricordando che per molte classi di concorso l’inserimento in prima fascia di abilitandi sarebbe importante vista la scarsità di abilitati. "Mentre riguardo agli abilitati all’estero, non è – sempre secondo ANIEF – possibile prevedere né inserimento in coda né l’esclusione dall’assegnazione delle supplenze considerato anche che c’è chi aspetta anche da anni una risposta sul riconoscimento. Il giovane sindacato rappresentativo ha anche evidenziato che la deroga per l’inserimento in prima fascia andrebbe prevista anche per i laureandi di Scienze della formazione primaria che conseguiranno il titolo dopo il 30 giugno"."ANIEF – dichiara- auspica che la decisone finale del Ministero non confermi, perché si tradurrebbe in une un danno inaccettabile per i lavoratori e per la scuola pubblica italiana".Durante il confronto politico tenuto al Ministero,, ha evidenziato che esiste unche già oggi impedisce di attivare più di 30mila posti su TFA Sostegno e su cui adesso si dovrà valutare l’impatto triplicato dall’attivazione dei 52mila posti per le nuove abilitazioni da 30/60 CFU. Riguardo alle posizioni espresse dalle varie organizzazioni sindacali, Il Capo di Gabinetto si è impegnato a riportarle al ministro,l’avvio dell’aggiornamento delle GPS, infatti, è previsto per lunedì 20 maggio. Contestualmente è stato avanzata l’ipotesi di avviare l’aggiornamento della terza fascia ATA dal 27 maggio per limitare la sovrapposizione temporale dei due eventi. Si legge nella nota Anief.L’orientamento che il Capo di Gabinetto e il Capo dipartimento hanno annunciato, tuttavia, vede(e della conseguente possibilità di stipula dei contratti), dall’altrae della possibilità di ottenere supplenze; è stata annunciata, invece, lper l’immissione in ruolo da prima fascia GPS Sostegno, senza nemmeno ipotesi di accantonamento. A margine dell’incontro è stato annunciato anche cheper l’integrazione generale dei titoli esteri, ma non è stato fornito alcun dettaglio su modalità, tempi ed eventuali costi.