Hera acquisisce la rete gas di Soelia

Hera

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso la controllata Inrete Distribuzione Energia, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione del gas naturale con oltre 1,1 milioni di punti di riconsegna (PDR) attivi, si è aggiudicata la gara indetta dalla società Soelia, detenuta al 100% dal Comune di Argenta (Fe), per la cessione del ramo di azienda concernente impianti, reti di distribuzione gas naturale e relativi servizi di gestione. Inoltre, Inrete Distribuzione Energia ha acquisito anche la partecipazione societaria di Soelia in Sinergas, pari al 2,85%.Questa operazione, spiega una nota, rafforza ulteriormente la presenza di Inrete Distribuzione Energia all’interno del proprio territorio di riferimento. Infatti, in seguito all’aggiudicazione, Inrete Distribuzione Energia acquisisce la rete di distribuzione gas di Soelia, che serve circa 10.000 PDR nel territorio comunale di Argenta ed è costituita da una dotazione impiantistica che comprende: circa 240 km di condotte, 5 impianti di riduzione e misura da alta a media pressione, 1 cabina di secondo salto e 44 cabine di zona per riduzione a bassa pressione. Inrete Distribuzione Energia subentrerà nella relativa gestione in regime di prorogatio, con l’impegno di mantenere inalterato l’organico del ramo d’azienda acquisito da Soelia.“Grazie all’acquisizione degli asset della distribuzione di gas naturale di Soelia,, in cui opera già con il servizio idrico integrato” – commenta. “La multiutility completa così la propria continuità territoriale, con l’obiettivo di poter garantire a una comunità sempre più ampia gli alti standard di qualità, continuità e sicurezza dei servizi che il Gruppo già eroga nei settori energia, idrico e ambiente a circa 5 milioni di cittadini”.