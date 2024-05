Export italiano, Ecomondo China CDEPE hub strategico per business e networking

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Per l'nel 2024 la: una economia dinamica, nonostante le incertezze globali, e un mercato in veloce crescita per le tecnologie green, per le quali nel biennio 2025-2026 si attende una crescita del +14% annuo per l'export italiano, secondo per volume tra i Paesi europei. Una premessa strategica importante per la 18esima Edizione della Chengdu International Environmental Protection Expo, che da quest'anno prende il nome die si terrà a Chengdu, nella Cina occidentale, dal 16 al 18 maggio.La manifestazione organizzata da– una società del gruppo fieristico italiano con sede a Chengdu – e dasi presenta come un hub strategico per il business e il networking, cui si affianca una rilevante offerta di opportunità di formazione e workshop tecnici internazionali, nel Century City Expo Centre di Chengdu. Per l'edizione 2024 di Ecomondo China CDEPE sono presentiQuest'anno per la prima volta nella offerta espositiva sarà presente unche si affianca a quelli dedicati al trattamento delle acque e dei rifiuti, alla prevenzione e del controllo dell'inquinamento atmosferico, al monitoraggio ambientale e alla bioenergia, seguendo la direzione degli investimenti e degli sforzi compiuti dal governo cinese per la transizione energetica. Il Paese, infatti, sta rapidamente trasformando un'economia basata su un'industria manifatturiera ad un'economia basata su una crescita industriale altamente tecnologica e sostenibile.Le regioni del sud-ovest della Cina, e in particolare ilontribuiscono a circa il 40% del PIL totale del Paese e sono destinate ad avere un ruolo chiave nel perseguire la roadmap verso la completa decarbonizzazione della produzione cinese entro il 2030.Nel corso diuna collettiva finanziata daospiterà 11 aziende italiane dei settori raccolta e trasporto (CAPPELLOTTO, WECOVE, UDOR), monitoring (MEGA SYSTEM, SYSTEA, LABIO TEST), trattamento acque (CIRCULAR MATERIALS, ZENIT), riciclaggio e recupero (COMPOPACK, OFFICINE SOSTENIBILI), trattamento rifiuti (SIMA). Nel secondo giorno di manifestazione, queste stesse aziende saranno coinvolte in un Road Show coordinato da Agenzia ICE e successivamente prenderanno parte a degli incontri B2B con 50 buyer individuati dall'ufficio IEG di Chengdu.Nella mattina del primo giorno di manifestazione ilinterverrà alla cerimonia di apertura della manifestazione e successivamente parteciperà anche al taglio del nastro della Collettiva ICE.Nel pomeriggio del 16 maggio si svolgerà l'evento dal titolo, co-organizzato da IEG, dal Consolato Generale d'Italia di Chongqing, e dall' Ufficio per gli Affari Esteri della Città di Chengdu. L'incontro mira a facilitare lo scambio di conoscenze tra aziende italiane e cinesi, promuovendo collaborazioni che possono accelerare la transizione verso un'economia più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.