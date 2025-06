AI Hub, Urso: già 35 manifestazioni di interesse dal settore privato

(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il made in Italy,, ha annunciato che l'Hub di IA verrà inaugurato venerdì a Roma. Durante una conferenza stampa di presentazione dell'per lo sviluppo sostenibile, il ministro Urso ha sottolineato che "AI Hub si propone di trasformare l'ecosistema dell'in Africa, guidato dal settore privato a incominciare da 14 paesi africani che sono parte del"."Abbiamo già raccoltodal settore privato – ha aggiunto –, già un percorso importante è stato realizzato", ha aggiunto.Il ministro ha poi fatto sapere che l'Italia si candida a ospitare una delle quattroche l'Unione europea intende realizzare per lo sviluppo dell'IA. Ledovranno essere quattro volte più grandi delle factories attualmente presenti in Europa.