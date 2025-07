Elica, acquisito il 100% della controllata cinese: diventerà un hub di sourcing strategico

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha annunciato di aver siglato l’del residuo 0,56% del capitale sociale dida, già partner di Elica nella JV giapponese Ariafina.L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto di trasformazione della società cinese in une di produzione per le sole società del Gruppo, a servizio della strategia di sviluppo del business Cooking in EMEA e dell’espansione diretta nel mercato nordamericano, che rimangono le aree prioritarie di investimento nel triennio 2025–2027.L'azienda ha stimato che questa trasformazione genererà un contributo positivo di circasu base annuale."Con questa operazione completiamo un percorso iniziato nel 2021 con il turnaround della nostra presenza in Cina, che ha consentito di riportare Putian alla soglia del break-even dopo anni di risultati negativi. La decisione di acquisire il 100% del capitale e di ridefinirne il ruolo in chiave strategica ci permette ora di valorizzare al massimo l'infrastruttura industriale locale, trasformandola in un hub di sourcing funzionale alle esigenze del Gruppo", ha commentato, Amministratore Delegato di Elica.