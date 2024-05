BCE, de Guindos: "Incertezza alta in anno elettorale: mercati sottovalutano rischi geopolitici"

(Teleborsa) - "I rischi geopolitici continuano a offuscare le prospettive per la stabilità finanziaria. L'incertezza politica rimane elevata in tutto il mondo in un anno caratterizzato tante elezioni importanti". È quanto ha affermato ilnella prefazione al. Il 2024 è, infatti, l'anno con più elezioni al mondo, in primis quelle Usa e Ue, per un totale di oltre 50 Paesi chiamati alle urne, tra nazionali e regionali, per un totale di 4,2 miliardi di abitanti. "In questo contesto, la possibilità di sorprese economiche e finanziarie negative – ha sottolineato de Guindos – è elevata e le prospettive di rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro rimangono di conseguenza fragili"."Abbiamo evitato una recessione profonda e l'inflazione ha continuato a diminuire quindi penso che l'outlook macroeconomico stia migliorando e questo è il principale fattore dietro la nostra percezione che i rischi finanziari non stiano aumentando. Esistono, tuttavia, rischi politici. Parliamo del ciclo elettorale che si terrà negli Stati Uniti ma anche in Europa e contemporaneamente ci riferiamo ai rischi geopolitici. Penso – ha spiegatoin un'intervista a Cnbc – che a volte i mercati sottovalutino l'impatto potenziale dei rischi geopolitici. Questo avviene perché a volte hanno difficoltà a valutarli. Abbiamo dedicato un approfondimento speciale all'impatto potenziale dei rischi geopolitici sulla stabilità finanziaria. A volte i mercati sottovalutano i rischi geopolitici perché normalmente i mercati possono valutare e calibrare il rischio finanziario ed economico ma nel caso dei rischi geopolitici si tratta di una dimensione diversa rispetto alla quale i mercati hanno un atteggiamento 'binario': vanno da 'nessun rischio' a 'rischio elevato'. Penso che questo non sia un approccio corretto, ci sono molte più sfumature".