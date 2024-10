BCE, Kazimir: tutte le opzioni restano sul tavolo a dicembre

(Teleborsa) - Quello attuato la Banca centrale europea la settimana scorsa è "un". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della BCE, in un post sul sito della banca centrale slovacca."Sebbene mi sarei sentito a mio agio ad aspettare e non tagliare i tassi a ottobre, il taglio ha i suoi vantaggi", ha spiegato, aggiungendo che "data l'attuale fragilità economica,. Abbiamo avuto poche nuove informazioni dal nostro incontro di settembre, ma il lotto di dati che avevamo stava spostando l'equilibrio dei rischi sull'inflazione al ribasso".Secondo Kazimir, la decisione di abbassare i tassi a ottobre "lascia la riunione di dicembre completamente aperta" e ""."Se nuovi dati e previsioni confermano un ritmo accelerato nella disinflazione, saremo in una posizione forte e confortevole per continuare il ciclo di allentamento - ha aggiunto - Se nuove informazioni puntano nella direzione di un'inflazione più elevata (rischi), possiamo ancora rallentare il ritmo con cui rimuoviamo le restrizioni nelle prossime riunioni.".