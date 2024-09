BCE non vuole "vincolarsi" ad un percorso definito dei tassi

(Teleborsa) -a seguire un dato percorso die vuole mantenerenel prendere le sue decisioni sui tassi di interesse. E' quanto emerge daldella BCE, pubblicato oggi, in base al quale il Board si conferma "determinato" ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine.Il consiglio direttivo - si legge nel bollettino - manterrà idi riferimentoa conseguire questo obiettivo e "continuerà a seguire unil che implica che "leverrannoa ogni riunione"."Le decisioni sui tassi di interesse sarannoalla luce dei dati economici e finanziari più recenti, la dinamica dell’inflazione di fondo e l’intensità della trasmissione della politica monetaria", ribadisce la BCE, spiegando che il Boarde resta "pronto ad adeguare tutti gli strumenti di cui dispone nell’ambito del proprio mandato per assicurare che l’inflazione ritorni sul suo obiettivo di medio termine e per preservare l’ordinata trasmissione della politica monetaria".Parlando delle dinamiche dei prezzi, la BCE suggerisce che "ildovrebbe essere sostenuto dall’attenuarsi delle pressioni dal lato del costo del lavoro e dalla graduale trasmissione ai prezzi al consumo della passata fase restrittiva della politica monetaria", anche se l’inflazione complessiva è attesa in aumento nell’ultimo trimestre di quest’anno e poi di nuovo in calo sino alSul fronte dell'economia, il bollettino conferma che "e che " i dati più recenti indicano che il, mentre la politica monetaria rimane restrittiva. Tali segnali, unitamente alle elevatee allasuggeriscono chealla crescita potrebberonel breve periodo". "I rischi per la crescita economica - si conferma - restano orientati verso il basso".Quanto alle, si rileva che "leosservate nel corso dell’estate hanno determinato un temporaneonei segmenti più rischiosi", mentre "i costi di finanziamento restano restrittivi, in quanto i passati incrementi dei tassi di riferimento stabiliti dal Consiglio direttivo continuano a esercitare i loro effetti lungo la catena di trasmissione". "La dinamica del credito resta fiacca, in un contesto di debolezza della domanda", ricorda la BCE.