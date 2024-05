Nuova biglietteria all'aeroporto di Trapani

(Teleborsa) -è entrata in funzione lache svolge una gamma più ampia di servizi, tra cui la validazione dei ticket per il, oltre che ospitare il punto informazioni e svolgere l’attività lost and found per i bagagli smarriti.La biglietteria è presidiata da personale, gestore dell’aeroporto di Trapani, il cui presidente, a poche settimane dall’approvazione del primo bilancio in attivo nella storia societaria, ha sottolineato la serie di migliorie che hanno riguardato nel corso degli anni sia la pista di volo che il terminal passeggeri.“Un aeroporto non solo efficiente, ma anche bello e accogliente, che rappresenti un prestigioso biglietto da visita” – ha sottolineato Ombra.