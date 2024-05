Crolla Palo Alto Networks: trimestre sopra attese, ma delude guidance

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,83%.L'azienda californiana specializzata in sicurezza informatica ha chiuso ildell'esercizio 2024 superiore alle attese del mercato, ma ha deluso con laconsiderata "prudente" dagli addetti ai lavori.Nei tre mesi, glisono rimbalzati da 107,8 milioni di dollari, pari a 31 centesimi per azione, a 278,8 milioni, (79 centesimi). Su base rettificata, l'EPS si è attestato a 1,32 dollari contro gli 1,25 dollari del consensus. Isono in crescita da 1,72 a 1,98 miliardi (1,97 miliardi le aspettative del mercato).: per il trimestre in corso la società si attende 2,15-2,17 miliardi di ricavi rispetto al range 2,16-3,45 miliardi del consensus.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 319,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 304,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 335.